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Житель Братска поджег жену на глазах семилетнего сына
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Житель Братска поджег жену на глазах семилетнего сына 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Иркутский областной суд вынес приговор жителю Братска. Мужчина поджег свою жену на глазах у семилетнего ребенка.
Подсудимый вместе с супругой и малолетним сыном проживал в частном доме. Супруги часто ссорились.
Очередная ссора произошла в январе прошлого года. Пьяные супруги возвращались домой от друзей и повздорили по пути. Дома конфликт продолжился. Мужчина схватил бутылку с бензином и разлил жидкость на полу в прихожей. Остатки братчанин выплеснул на жену, поджег спичку и кинул ей под ноги. Бензин сразу же воспламенился. Охваченная огнем женщина выбежала на улицу и стала звать на помощь. Все это происходило на глазах малолетнего ребенка.
Потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась через две недели. У женщины было обожжено 65% поверхности тела.
Суд пришел к выводу, что мужчина действовал с возникшим умыслом на убийство с особой жестокостью. Его приговорили к 17 годам колони строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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