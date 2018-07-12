Житель Братска поджег жену на глазах семилетнего сына

Иркутский областной суд вынес приговор жителю Братска . Мужчина поджег свою жену на глазах у семилетнего ребенка.

Подсудимый вместе с супругой и малолетним сыном проживал в частном доме. Супруги часто ссорились.

Очередная ссора произошла в январе прошлого года. Пьяные супруги возвращались домой от друзей и повздорили по пути. Дома конфликт продолжился. Мужчина схватил бутылку с бензином и разлил жидкость на полу в прихожей. Остатки братчанин выплеснул на жену, поджег спичку и кинул ей под ноги. Бензин сразу же воспламенился. Охваченная огнем женщина выбежала на улицу и стала звать на помощь. Все это происходило на глазах малолетнего ребенка.

Потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась через две недели. У женщины было обожжено 65% поверхности тела.

Суд пришел к выводу, что мужчина действовал с возникшим умыслом на убийство с особой жестокостью. Его приговорили к 17 годам колони строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.