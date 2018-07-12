Виновник пожара с пятью погибшими в Омске получил почти три года колонии-поселения

ОМСК , 12 июля. / ТАСС /. Омский суд приговорил виновника пожара в общежитии Омского аграрно-технологического колледжа, при котором в январе 2018 года погибли пять человек, к двум годам восьми месяцам лишения свободы. Об этом сообщил в четверг ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

"Омский районный суд Омской области признал 23-летнего местного жителя виновным в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и приговорил его к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении", — уточнил Павленко.

Суд установил, что виновник пожара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил рано утром приготовить себе еду и пролил растительное масло на раскаленную электрическую плиту. В результате в комнате вспыхнул пожар, дым от которого распространился по всему четвертому этажу общежития. От отравления угарным газом погибли пять человек, включая двоих детей. Осужденный своей вины в совершении преступления не признал.