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Виновник пожара с пятью погибшими в Омске получил почти три года колонии-поселения
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Виновник пожара с пятью погибшими в Омске получил почти три года колонии-поселения 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Омский суд приговорил виновника пожара в общежитии Омского аграрно-технологического колледжа, при котором в январе 2018 года погибли пять человек, к двум годам восьми месяцам лишения свободы. Об этом сообщил в четверг ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.
"Омский районный суд Омской области признал 23-летнего местного жителя виновным в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и приговорил его к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении", — уточнил Павленко.
Суд установил, что виновник пожара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил рано утром приготовить себе еду и пролил растительное масло на раскаленную электрическую плиту. В результате в комнате вспыхнул пожар, дым от которого распространился по всему четвертому этажу общежития. От отравления угарным газом погибли пять человек, включая двоих детей. Осужденный своей вины в совершении преступления не признал.
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