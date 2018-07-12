Вышел на охоту: в Петербурге санитар морга разгуливал по городу с пистолетом 

Своеобразный инцидент произошел 11 июля 2018 года. В этот день в семьдесят восьмое отделение полиции Центрального района Санкт-Петербурга позвонил местный житель и пожаловался на то, что по улице Жуковского разгуливает странный человек с огнестрельным оружием в руках. После соответствующего обращения правоохранительные органы выехали на указанное место. Мужчина был задержан полицией примерно в 2 часа ночи возле дома на Литейном проспекте. Выясняя личность задержанного, правоохранителям стало известно, что перед ними 59-летний житель Санкт-Петербурга. Также полиции удалось узнать, что мужчина работает санитаром в морге в Мариинской больнице. В конце концов, правоохранительные органы конфисковали пистолет задержанного. Однако оружие было стартовым и в нем не было патронов. Местного жителя доставили в семьдесят восьмое отделение полиции Центрального района Петербурга и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство по статье 20.1 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно ей, мужчине грозит штраф до двух тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.