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Источник: в фан-зоне ЧМ-2018 задержали двух преступников
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Источник: в фан-зоне ЧМ-2018 задержали двух преступников 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Полиция арестовала двух преступников в фан-зоне во время матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия (2:2, по пенальти — 3:4). Они находились в розыске на протяжении года.
Как сообщает телеграм-канал Mash, первого из них зовут Андрей Згарданов. Он был осужден на один год лишения свободы за нападение на полицейского, но скрывался от наказания. Второй задержанный — Рафик Асатрян. Он находился в международном розыске за уклонение от службы в армии.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
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