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В Коврове похитивший 1000 рублей грабитель осужден на 5,7 лет тюрьмы
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В Коврове похитивший 1000 рублей грабитель осужден на 5,7 лет тюрьмы 

АиФ Владимир 9 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Ковровский городской суд приговорил 53-летнего мужчину к 5 годам 7 месяцам лишения свободы за разбойное нападение на женщину, сообщает прокуратура Владимирской области.
Суд установил, что в апреле 2018 года вечером осужденный вошел в подъезд за девушкой, которая возвращалась домой. Мужчина надел маску, напал на девушку и, прижав ее к стене, потребовал деньги, угрожая ножом.
Потерпевшая передала преступнику все деньги, которые у нее были с собой — тысячу рублей. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд принял во внимание, что мужчина раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабеж и разбой. Государственный обвинитель настаивал на длительном сроке лишения свободы. Суд согласился с его позицией и назначил наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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