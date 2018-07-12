В Коврове похитивший 1000 рублей грабитель осужден на 5,7 лет тюрьмы

Ковровский городской суд приговорил 53-летнего мужчину к 5 годам 7 месяцам лишения свободы за разбойное нападение на женщину, сообщает прокуратура Владимирской области

Суд установил, что в апреле 2018 года вечером осужденный вошел в подъезд за девушкой, которая возвращалась домой. Мужчина надел маску, напал на девушку и, прижав ее к стене, потребовал деньги, угрожая ножом.

Потерпевшая передала преступнику все деньги, которые у нее были с собой — тысячу рублей. После этого мужчина скрылся с места происшествия.