Аспиранта Бауманки арестовали по делу о нападении на преподавателя

Аспиранта МГТУ им. Баумана арестовали до 30 августа по подозрению в нападении с ножом на преподавателя.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров — гражданином этой республики является подозреваемый, передает РИА «Новости».

Смадияров рассказал, что консул Казахстана встретился с арестованным в изоляторе временного содержания в Москве

Подозреваемый не имеет жалоб «на условия содержания и здоровье»; его родители наняли частного адвоката.

Напомним, нападение на 28-летнего преподавателя МГТУ им. Баумана было совершено в июне. Мужчина получил ранения в живот и плечо.

Причиной инцидента могла стать личная неприязнь — аспиранта якобы выгнали из университета по вине пострадавшего.