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Аспиранта Бауманки арестовали по делу о нападении на преподавателя
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Аспиранта Бауманки арестовали по делу о нападении на преподавателя 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Аспиранта МГТУ им. Баумана арестовали до 30 августа по подозрению в нападении с ножом на преподавателя.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров — гражданином этой республики является подозреваемый, передает РИА «Новости».
Смадияров рассказал, что консул Казахстана встретился с арестованным в изоляторе временного содержания в Москве.
Подозреваемый не имеет жалоб «на условия содержания и здоровье»; его родители наняли частного адвоката.
Напомним, нападение на 28-летнего преподавателя МГТУ им. Баумана было совершено в июне. Мужчина получил ранения в живот и плечо.
Причиной инцидента могла стать личная неприязнь — аспиранта якобы выгнали из университета по вине пострадавшего.
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