Арестована судившаяся с Трампом поронозвезда

Дональда Трампа. В американском городе Колумбус, штат Огайо, задержали порноактрису Сторми Дэниелс. Ранее она подала в суд на президента США

Дэниелс, чьё настоящее имя Стефани Клиффорд , арестовали за то, что она позволила клиенту дотронуться до неё во время выступления в стриптиз-баре. В ближайшее время девушку должны выпустить под залог, сообщает в Twitter её адвокат Майкл Авенатти.

«Сторми подставили, этот арест был политически мотивированным. Мы будем отвергать все обвинения», — заявил он.

Трамп, по словам Дэниелс, в 2006 году вступил с ней в связь. Перед президентской кампанией он якобы через адвоката заплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание об этих отношениях. После такого обвинения Трамп написал в своём Twitter, что не знает никакого адвоката. Дэниелс подала в суд, потому что этот твит, по её мнению, может восприниматься как заявление о фабрикации преступления.