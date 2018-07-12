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Арестована судившаяся с Трампом поронозвезда
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Арестована судившаяся с Трампом поронозвезда 

News.ru 10 часов назад
В американском городе Колумбус, штат Огайо, задержали порноактрису Сторми Дэниелс. Ранее она подала в суд на президента США Дональда Трампа.
Дэниелс, чьё настоящее имя Стефани Клиффорд, арестовали за то, что она позволила клиенту дотронуться до неё во время выступления в стриптиз-баре. В ближайшее время девушку должны выпустить под залог, сообщает в Twitter её адвокат Майкл Авенатти.
«Сторми подставили, этот арест был политически мотивированным. Мы будем отвергать все обвинения», — заявил он.
Трамп, по словам Дэниелс, в 2006 году вступил с ней в связь. Перед президентской кампанией он якобы через адвоката заплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание об этих отношениях. После такого обвинения Трамп написал в своём Twitter, что не знает никакого адвоката. Дэниелс подала в суд, потому что этот твит, по её мнению, может восприниматься как заявление о фабрикации преступления.
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