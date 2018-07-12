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В Марксе пенсионерка погибла, упав в разрытую коммунальщиками яму
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В Марксе пенсионерка погибла, упав в разрытую коммунальщиками яму 

САРАТОВ24 10 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное делу по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 Уголовного кодекса «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следователей, 10 июля 2018 года 60-летняя жительница Маркса упала в траншею на улице Интернациональной. Глубина ямы составила более двух метров. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте.
"По версии следствия, неустановленные сотрудники МУП «Тепло» не обеспечили надлежащее ограждении вырытой траншеи, что привело к падению в нее женщины, при котором последняя получила смертельные травмы", — рассказали в пресс-службе СКР.
На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных лиц. А также всех обстоятельств произошедшего.
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