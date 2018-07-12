Ещё
Госдума приняла закон о передаче Следственному комитету валюты, изъятой по уголовным делам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о передаче Следственному комитету валюты, изъятой по уголовным делам 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, разрешающий Генеральной прокуратуре передавать денежные средства в иностранной валюте, изъятые в рамках уголовных дел, органам предварительного следствия и дознания, в том числе Следственному комитету России. Документ внесен правительством РФ.
Закон был разработан на основании предложений Генеральной прокуратуры по выработке механизма зачисления денежных средств в иностранной валюте, изъятых в рамках уголовных дел, государственным органам, осуществляющим предварительное следствие.
Документ вносит изменения, которые позволят резидентам, лицевые счета которых открыты в Федеральном казначействе, при необходимости осуществлять зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета Федерального казначейства, а также на открытые в уполномоченных банках счета государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
В частности, Генпрокуратура должна передавать Следственному комитету иностранную валюту, изъятую по ряду конкретных уголовных дел в результате предварительного следствия, которая хранится на внебюджетных счетах прокуратуры по учету средств, поступающих во временное распоряжение. В соответствии с действующим законодательством, такая валютная операция между резидентами запрещена законом, а прокуратура не может распоряжаться изъятыми средствами.
Сейчас на таких счетах прокуратуры в банках более 10 лет числятся и не востребованы около 5 млн руб., более £1,5 тыс., более 100 тыс. иен, свыше €61 тыс. и около $4,3 млн, говорится в сопроводительных материалах к документу. Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
ТАСС: последние новости
В Москве из сейфа в апартаментах отеля Marriott украли 22 млн рублей СМИ: антикоррупционная прокуратура закрыла дело против сына главы МВД Украины Задолжавшая 117 млн руб. жительница Кубани похудела и перекрасилась, чтобы не платить долг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками175
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС148
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала18
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение