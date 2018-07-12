Госдума приняла закон о передаче Следственному комитету валюты, изъятой по уголовным делам

Закон был разработан на основании предложений Генеральной прокуратуры по выработке механизма зачисления денежных средств в иностранной валюте, изъятых в рамках уголовных дел, государственным органам, осуществляющим предварительное следствие.

Документ вносит изменения, которые позволят резидентам, лицевые счета которых открыты в Федеральном казначействе , при необходимости осуществлять зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета Федерального казначейства, а также на открытые в уполномоченных банках счета государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере уголовного судопроизводства.

В частности, Генпрокуратура должна передавать Следственному комитету иностранную валюту, изъятую по ряду конкретных уголовных дел в результате предварительного следствия, которая хранится на внебюджетных счетах прокуратуры по учету средств, поступающих во временное распоряжение. В соответствии с действующим законодательством, такая валютная операция между резидентами запрещена законом, а прокуратура не может распоряжаться изъятыми средствами.

Сейчас на таких счетах прокуратуры в банках более 10 лет числятся и не востребованы около 5 млн руб., более £1,5 тыс., более 100 тыс. иен, свыше €61 тыс. и около $4,3 млн, говорится в сопроводительных материалах к документу. Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.