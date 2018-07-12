Майкопчанку осудили за хищение маткапитала на сумму более 19 млн рублей

Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении председателя правления КПК «Народный Капитал» и генерального директора ООО «Перспектива» Саиды Алибердовой. Она признана виновной в совершении 50 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В суде установлено, что с 2015 по 2016 годы Алибердова заключила с потерпевшими формальные договоры займа (без реального получения денежных средств) на приобретение жилья, погашение которых планировалось за счет средств материнского капитала.

Договоры с другими документами предоставлялись владелицами материнского капитала в Пенсионный фонд для перечисления средств капитала на счет фирм, принадлежащих злоумышленнице и ее родственникам. Однако поступившие из Пенсионного фонда денежные средства в размере более 19 млн рублей ею были присвоены.

Кроме того, она совершила мошенничество в отношении 4 жителей г. Майкопа , путем получения их денежных средств в долг, которые женщина не собиралась возвращать.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимой с учетом ранее неотбытого ею наказания окончательно 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.