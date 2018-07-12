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Убийство в СНТ:в Оренбуржье два брата и их подельник предстанут перед судом
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Убийство в СНТ:в Оренбуржье два брата и их подельник предстанут перед судом 

АиФ-Оренбург 10 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении двух родных братьев и их 34-летнего приятеля.
Злоумышленники обвиняются в совершении ряда преступлений: покушении на хищение наркотиков, причинении тяжкого вреда, нарушении неприкосновенности жилища, хранении огнестрельного оружия, убийстве, покушении на убийство, укрывательстве преступления.
Предварительно следователи выяснили, что 18 ноября прошлого года братья 27 и 29 лет приехали в СНТ «Дружба» к своему знакомому, который занимался выращиванием конопли. Чтобы украсть наркотики злоумышленники напали на своего знакомого во дворе дома и проникли в его жилье. Братья избили потерпевшего и нанести ему удары ножом и обрезом охотничьего ружья, после они скрылись.
Ночью 19 ноября один из фигурантов дела вернулся на место преступления и вновь поссорился с хозяином дома, который находился там со своим знакомым. Злоумышленник несколько раз выстрелил из ружья и травматического пистолета граждан. Хозяин дома скончался на месте, его приятель получил касательные ранения. Затем обвиняемый со своим знакомым, который ждал его возле дома, избавились от оружия преступления, сообщает СУ СК региона.
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