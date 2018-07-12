Убийство в СНТ:в Оренбуржье два брата и их подельник предстанут перед судом

Оренбурге в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении двух родных братьев и их 34-летнего приятеля.

Злоумышленники обвиняются в совершении ряда преступлений: покушении на хищение наркотиков, причинении тяжкого вреда, нарушении неприкосновенности жилища, хранении огнестрельного оружия, убийстве, покушении на убийство, укрывательстве преступления.

Предварительно следователи выяснили, что 18 ноября прошлого года братья 27 и 29 лет приехали в СНТ «Дружба» к своему знакомому, который занимался выращиванием конопли. Чтобы украсть наркотики злоумышленники напали на своего знакомого во дворе дома и проникли в его жилье. Братья избили потерпевшего и нанести ему удары ножом и обрезом охотничьего ружья, после они скрылись.