Экс-руководство подразделения архангельского УФСИН пойдет под суд за скандал с хищениями

«Отсуствовал финансовый контроль со стороны руководства», — по мнению областной прокуратуры , именно это стало причиной многотысячных хищений в региональном УФСИН . По версии правоохранительных органов, экс-начальник Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения Петр Петрикеев и начальник отдела этого же подразделения ведомства Александр Башловкин в течение нескольких лет присвоили себе казенные деньги. Ущерб структуре составил около 700 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ Теперь сотрудники обвиняются в мошенничестве, присвоении и растрате. По версии следователей регионального СК, с 2015 по 2016-й сотрудники заключали фиктивные госконтракты с коммерческой организацией на сумму 300 тысяч рублей. В сентябре 2016-го Александр Башловкин подделывал товарные чеки на расходники к компьютерной техгнике. Его «доход» составил 130 тысяч рублей. В 2017-м 230 тысяч рублей пропало после заключения фиктивных контрактов.

— В отношении Петрикеева и Башловкина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Наложен арест на имущество Петрикеева на сумму 800 тысяч рублей, Башловкина — 215 тысяч рублей, — сообщили в областной прокуратуре.