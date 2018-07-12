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Экс-руководство подразделения архангельского УФСИН пойдет под суд за скандал с хищениями
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Экс-руководство подразделения архангельского УФСИН пойдет под суд за скандал с хищениями 

29.ru 10 часов назад
Фото: 29.ru
«Отсуствовал финансовый контроль со стороны руководства», — по мнению областной прокуратуры, именно это стало причиной многотысячных хищений в региональном УФСИН. По версии правоохранительных органов, экс-начальник Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения Петр Петрикеев и начальник отдела этого же подразделения ведомства Александр Башловкин в течение нескольких лет присвоили себе казенные деньги. Ущерб структуре составил около 700 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ  Теперь сотрудники обвиняются в мошенничестве, присвоении и растрате. По версии следователей регионального СК, с 2015 по 2016-й сотрудники заключали фиктивные госконтракты с коммерческой организацией на сумму 300 тысяч рублей. В сентябре 2016-го Александр Башловкин подделывал товарные чеки на расходники к компьютерной техгнике. Его «доход» составил 130 тысяч рублей. В 2017-м 230 тысяч рублей пропало после заключения фиктивных контрактов.
— В отношении Петрикеева и Башловкина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Наложен арест на имущество Петрикеева на сумму 800 тысяч рублей, Башловкина — 215 тысяч рублей, — сообщили в областной прокуратуре.
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