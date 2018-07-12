После обыска в картире у нерехтчанина появилась перспектива провести в тюрьме 10 лет 

В Костромской области идет расследование уголовного дела в отношении 37-летнего нерехтчанина. За расследованием следит областная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
У мужчины дома нашли почти 1,5 килограмма марихуаны, которую он хранил в подсобном помещении. Наркотики обнаружили во время обыска.
Интересно то, что причиной для обыска стало подозрение нерехтчанина в краже. Но нашли полицейские не то, что ожидали.
Ход и расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.