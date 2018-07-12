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ГД приняла закон об основаниях в отказе гражданину в доступе к гостайне
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ГД приняла закон об основаниях в отказе гражданину в доступе к гостайне 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет ряд оснований для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне.
Согласно норме, основанием для отказа будут являться признание лица недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда, вступившего в законную силу, наличие у него статуса обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступления против госвласти или об умышленном преступлении.
Кроме того, согласно закону, основанием будут наличие у лица непогашенной или неснятой судимости за данные преступления и прекращение в отношении него уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, если со дня прекращения такого уголовного дела не истек срок, равный сроку давности привлечения к ответственности за совершение этих преступлений.
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