Избившие DJ Smash частично признали свою вину

Обвиняемые в избиении DJ Smash частично признали вину

По версии следствия, в феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры" двое посетителей заведения Александр Телепнев и Сергей Ванкевич избили Андрея Ширмана (DJ Smash). Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. По факту случившегося было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).

Судебный процесс по делу начался 29 июня в Ленинском районном суде, дважды в нем были объявлены длительные перерывы. Первый был связан с неявкой потерпевшего и свидетелей, второй перерыв был назначен перед дачей показаний обвиняемыми. Заседание было продолжено в четверг.

После исследования всех доказательств со стороны обвинения свои показания дал Телепнев. Перед началом своего выступления подсудимый извинился перед стороной потерпевшего, объяснив свои действия попыткой защитить своего друга. По его словам, он не наблюдал самого конфликта, но вступил в него после того, как увидел Ванкевича на полу.

"Возможно я нанес удар первому попавшему человеку. Так получилось, что это был Ширман. Я частично признаю свою вину, но не согласен с квалификацией обвинения — не было предварительного сговора и хулиганских побуждений", — заявил Телепнев.

По словам Телепнева, при даче показаний DJ Smash "наговорил на него", отметив, что он не наносил удары ногами потерпевшему.

Телепнев также добавил, что не предлагал DJ Smash уладить конфликт мирным путем, но предлагал свою помощь "в целях компенсации морального вреда".

Второй обвиняемый Ванкевич в ходе дачи показаний сразу обратил внимание на то, что знаком с DJ Smash в течение нескольких лет и раньше между ними конфликтов не было. По его словам, поход в клуб в ту ночь был спонтанным, поэтому они с Телепневым заняли стулья у барной стойки. Когда он увидел DJ Smash, подошел к нему, чтобы сделать селфи. После повторной просьбы сделать новую фотографию, Ванкевич "в грубой форме" получил от музыканта отказ, а после — удар в плечо, которым он был сбит и упал на пол.

"Я согласен с тем, что был навязчивым и прошу прощения за свою настойчивость. Я допускаю, что рефлекторно схватил Ширмана, когда я падал", — сказал Ванкевич.

"Думаю, Ширман сильно обижен, поэтому пытается всеми силами усугубить обвинение", — добавил он.

Ранее в ходе рассмотрения дела суд выслушал показания потерпевшего. По версии самого DJ Smash, не приняв отказа в просьбе сделать еще несколько селфи, Ванкевич схватил диджея за шею, после чего они вместе упали на пол. Когда же DJ Smash поднялся, его дважды ударил в висок и в челюсть Телепнев. От сильных ударов потерпевший снова упал на пол, где его продолжили избивать ногами.

Во время дачи показаний обвиняемыми музыкант не присутствовал — на предыдущем судебном заседании он попросил у суда освободить его от дальнейшего участия в процессе, доверив это своим представителям. Однако перед тем, как удалиться, DJ Smash заявил, что Телепнев и Ванкевич заслуживают сурового наказания, связанного с реальным лишением свободы. По его мнению, "лишь это позволит им реально осознать содеянное".

Рассмотрение уголовного дела продолжается.