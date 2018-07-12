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Директору ставропольского колледжа грозит 10 лет лишения свободы
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Директору ставропольского колледжа грозит 10 лет лишения свободы 

АиФ Ставрополье 10 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Директора колледжа в Ставрополе вместе с заместителем будут судить за торговлю дипломами, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ставропольской прокуратуры Промышленного района.
Предварительное следствие показало, что руководительница ЧПОУ «Ставропольский гуманитарно-технический колледж» договорилась с заместителем и продала диплом о среднем профессиональном образовании. Гражданин, не проучившись ни дня, стал дипломированным юристом. «Корочка» по специальности «право и организация социального обеспечения» обошлась ему в 138 тысяч рублей.
Прокуратура направила уголовное дело в суд. Теперь обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за коммерческий подкуп.
Напомним, в апреле 2018 года директора этого колледжа и заместителя заподозрили в продаже дипломов и арестовали. В колледже и жилищах подозреваемых провели обыск.
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