Госдума введет ограничения на продление сроков ареста

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ , регламентирующих продление срока содержания под стражей для обвиняемых на период ознакомления с материалами уголовного дела.

Как отмечают в кабмине, реализация законопроекта позволит сократить сроки ознакомления содержащихся под стражей обвиняемых с материалами уголовного дела. С законодательной инициативой выступило МВД России для реализации постановлений ЕСПЧ , указывающих, что вышеозначенная процедура в настоящее время не соответствует принципу Конвенции о защите прав человека и основных свобод «о качестве закона» из-за неоднозначного толкования на практике.

По оценкам ФСИН России , в общем количестве содержащихся в следственных изоляторах обвиняемых до 25-30% составляют лица, которым в связи с ознакомлением с материалами уголовного дела срок содержания под стражей продлен сверх сроков, установленных ст. 109 УПК.

Законопроектом предлагается внести изменения в ч. 8 ст. 109 УПК. Согласно поправкам, следователь в ходатайстве о продлении должен быть указывать конкретные, фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость дальнейшего применения в отношении обвиняемого самой строгой меры пресечения в период его ознакомления с материалами уголовного дела. Одновременно суды обяжут в постановлении указывать конкретную дату, до которой продлевается такой срок.

При этом продление допускается каждый раз не более чем на 3 месяца. Предлагаемый период аналогичен установленному ч. 3 ст. 255 УПК для продления в стадии судебного производства.

Поправки учитывают нередкие в правоприменительной практике случаи, когда в рамках одного уголовного дела под стражей содержатся значительное количество обвиняемых, которым для ознакомления в порядке ст. 217 УПК предъявляются десятки или даже сотни томов (в среднем у них уходит на это 7-10 месяцев). Как указывают в кабмине, установление предельного срока продления содержания менее 3 месяцев (например, 30 суток) в этих случаях повлекло бы увеличение нагрузки на суды, дополнительные финансовые расходы, в том числе связанные с конвоированием арестованных, а также привело бы к еще большему увеличению сроков ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемых и их защитников.