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23-летнего омича осудили за пожар в общежитии
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23-летнего омича осудили за пожар в общежитии 

Омск Здесь 11 часов назад
Фото: Омск Здесь
Омича, устроившего по неосторожности пожар в общежитии в январе этого года, осудили на 2 года 8 месяцев. Сегодня, 12 июля, Омский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Напомним, уголовное дело на него завели после пожара в общежитии в поселке Новоомском. Погибло пять человек, в том числе двое детей.
В суде установлено, что утром 28 января 2018 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития Омского аграрно-технологического колледжа во время приготовления пищи по неосторожности пролил растительное масло на раскаленную поверхность электрической плиты.
— В результате этого в комнате произошел пожар, продукты горения которого распространились по всему четвертому этажу общежития. Вину в совершении преступления молодой человек не признал, — сообщили в облпрокуратуре.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Судебный акт не вступил в законную силу.
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