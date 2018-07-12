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Директор фирмы из Уфы сядет за хищение 11 миллионов бюджетных рублей
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Директор фирмы из Уфы сядет за хищение 11 миллионов бюджетных рублей 

ufa1.ru 11 часов назад
Фото: ufa1.ru
По мнению прокуратуры, действия предпринимательницы угрожали окружающей среде
Провести семь лет в колонии общего режима и заплатить 400 тысяч штрафа придется руководительнице уфимской фирмы, которая оказывает услуги в области природопользования и охраны окружающей среды. Ее признали виновной по четырем статьям: мошенничество в особо крупном размере, нарушение правил обращения экологически опасных отходов, невыплата заработной платы и фальсификация доказательств по гражданским делам.
Как выяснили в суде, в 2008 году руководитель фирмы получила муниципальный контракт на утилизацию опасных химических отходов спецпредприятия Удмуртии. Под это дело из бюджета было выделено 11 миллионов рублей. Но до конечной точки, указанной в контракте, отходы не доехали: их сбросили под Бирском на неприспособленном участке возле промзоны.
— Это угрожало причинением существенного вреда окружающей среде, — посчитали в прокуратуре республики.
Кроме того, в 2016 году руководитель не заплатила четырем сотрудникам зарплату — общая сумма долга составила 2 миллиона рублей. Когда же обиженные работники пожаловались в суд, женщина состряпала «липовую» справку об их сокращенном рабочем дне.
Признавать свою вину обвиняемая не стала.
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