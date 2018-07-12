Убив возлюбленную, николькский Отелло спрятался в бане

Расследование кровавой драмы завершено в Никольске. 10 марта здесь была найдена убитой 23-летняя девушка.

Как сообщает областной следственный комитет, 20-летний молодой человек долго встречался с погибшей, но потом пара рассталась. Расстроенный никольчанин решил помириться с подругой. Зная, что она отдыхает в компании друзей, стал ждать девушку около ее дома.

Увидев, что возлюбленную привез на машине другой мужчина, парень устроил скандал. За девушку заступился водитель, но был избит железной кастрюлей. Когда автомобилист бросился за помощью, нападавший вооружился топором и несколько раз ударил обухом по голове бывшую подругу.

Девушка скончалась на месте. Осознав, что натворил, парень спрятался в бане у товарища, но его быстро нашли. В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по статьям «Убийство», «Причинение легкого вреда здоровью», «Незаконное проникновение в жилище». Точку в деле поставит суд.