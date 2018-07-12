Экс-чиновника мэрии Новосибирска будут судить за попытку мошенничества

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего 48-летнего заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе 2017 года в одном из ресторанов Новосибирска подозреваемый встретился с представителем ООО «УК ЖХ Октябрьского района» и сообщил, что может за 5 миллионов рублей помочь управляющей компании получить бюджетные субсидии на ремонт в ветхих домах и благоустройство придомовых территорий, хотя не мог и не намеревался этого делать.

По данным СК, чиновник подготовил фиктивные договоры о выполненных работах на жилых объектах, обслуживаемых управляющей компанией на общую сумму более 5 миллионов рублей (в действительности работы были выполнены другими организациями), после чего потребовал от представителя УК перечислить часть средств — 150 тысяч рублей — на расчетный счет подконтрольной ему организации, а также потребовал перевода оставшейся части ранее оговоренной суммы. Обстоятельства преступления выявили сотрудники УФСБ по региону.

"Прокуратурой Новосибирской области в отношении 48-летнего обвиняемого утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Новосибирска", — говорится в сообщении.