Ещё
Экс-чиновника мэрии Новосибирска будут судить за попытку мошенничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-чиновника мэрии Новосибирска будут судить за попытку мошенничества 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 12 июл — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование дела бывшего замглавы департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергея Елисеева, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего 48-летнего заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в августе 2017 года в одном из ресторанов Новосибирска подозреваемый встретился с представителем ООО «УК ЖХ Октябрьского района» и сообщил, что может за 5 миллионов рублей помочь управляющей компании получить бюджетные субсидии на ремонт в ветхих домах и благоустройство придомовых территорий, хотя не мог и не намеревался этого делать.
По данным СК, чиновник подготовил фиктивные договоры о выполненных работах на жилых объектах, обслуживаемых управляющей компанией на общую сумму более 5 миллионов рублей (в действительности работы были выполнены другими организациями), после чего потребовал от представителя УК перечислить часть средств — 150 тысяч рублей — на расчетный счет подконтрольной ему организации, а также потребовал перевода оставшейся части ранее оговоренной суммы. Обстоятельства преступления выявили сотрудники УФСБ по региону.
"Прокуратурой Новосибирской области в отношении 48-летнего обвиняемого утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Новосибирска", — говорится в сообщении.
После возбуждения уголовного дела в отношении Елисеева мэр Новосибирска Анатолий Локоть, обращаясь к своим подчиненным, сказал, что если у кого-то есть желание заниматься предпринимательством, то для этого надо сначала уйти с муниципальной службы, как того требует закон. Он отметил, что в этой ситуации он не будет и не может никого защищать. Также градоначальник признал, что дело в отношении чиновника ударит по авторитету всей мэрии и «ложится пятном» на него самого.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками162
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение