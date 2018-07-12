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За оскорбление возлюбленной знакомого оренбуржец поплатился жизнью
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За оскорбление возлюбленной знакомого оренбуржец поплатился жизнью 

ProOren 11 часов назад
Фото: ProOren
СК по Оренбургской области завершил расследование убийства, произошедшего в гаражном кооперативе в Оренбурге. В преступлении обвиняется 41-летний гражданин бывшей союзной республики.
Как сообщают в ведомстве, 22 мая 2018 года будучи в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый находился в гаражах в районе СКК «Оренбуржье» вместе со своим знакомым. В ходе разговора последний нелестно отозвался в отношении сожительницы обвиняемого. Мужчина остро отреагировал на оскорбление и дарил его ножом в грудь.
Результаты судмедэкспертизы показали, что в момент преступления подозреваемый отдавал отчет своим действиям. Уголовное дело с утвердительным обвинением уже передано в суд.
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