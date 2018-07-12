В Оренбуржье иностранец ответит в суде за убийство приятеля в гаражах

Оренбурге в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении 41-летнего уроженца Узбекистана . Мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант дела вменяемый, сообщает СУ СК региона.

Напомним, по версии следствия, 22 мая в гаражном кооперативе по пр. Гагарина, 27/5 пьяный злоумышленник и его знакомый поссорились из-за женщины. Убитый оскорбил сожительницу обвиняемого. В результате конфликта иностранец ударил ножом в сердце оренбуржца. Мужчина скончался на месте происшествия, а фигурант дела скрылся.