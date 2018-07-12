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В Оренбуржье иностранец ответит в суде за убийство приятеля в гаражах
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В Оренбуржье иностранец ответит в суде за убийство приятеля в гаражах 

АиФ-Оренбург 11 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении 41-летнего уроженца Узбекистана. Мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого.
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант дела вменяемый, сообщает СУ СК региона.
Напомним, по версии следствия, 22 мая в гаражном кооперативе по пр. Гагарина, 27/5 пьяный злоумышленник и его знакомый поссорились из-за женщины. Убитый оскорбил сожительницу обвиняемого. В результате конфликта иностранец ударил ножом в сердце оренбуржца. Мужчина скончался на месте происшествия, а фигурант дела скрылся.
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