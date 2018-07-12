В Башкирии мужчину осудят за незаконную торговлю алкоголем

В Учалинском районе 35-летний мужчина обвиняется в незаконной торговле алкоголем (ст. 171.4 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина был оштрафован за незаконную продажу спиртных напитков на 30 тысяч рублей (ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ ). Однако злоумышленник спустя месяц был задержан полицейскими при попытке продать за 200 рублей очередную бутылку алкоголя из салона своего автомобиля.

— По заключению экспертов спиртосодержащая жидкость изготовлена на основе этилового спирта и не соответствовала установленным требованиям. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в надзорном ведомстве.

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