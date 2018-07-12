Житель Аткарска нанес 50 ударов ножом женщине и предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего мужчины в совершении убийства. В ночь с 16 на 17 апреля обвиняемый употреблял спиртные напитки в доме у 45-летней знакомой. Вскоре между ними произошла ссора из-за того, что женщина начала оскорблять родственников своего гостя. Убийца нанес хозяйке жилища более 50 ударов ножом в область груди, шеи и головы. От полученных ранений она скончалась на месте.

Злоумышленник признал вину, уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Об этом сообщило следственное управление Саратовской области.