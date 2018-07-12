Оренбуржцев обвиняют в убийстве знакомого в СНТ

Следственный комитет определил подозреваемых по делу об убийстве в ноябре 2017 года в одном из оренбургских садовых товариществ.

По версии следствия, двое братьев приехали в СНТ «Дружба» 18 ноября. Они напали на своего знакомого, который выращивал коноплю на своем участке. Занеся его в дом, фигуранты принялись избивать знакомого, ударили ножом и обрезом охотничьего ружья. Далее молодые люди похитили наркотики, находившиеся в доме, после чего — скрылись.

Этой же ночью один из обвиняемых вернулся в дом потерпевшего, и в ходе ссоры выстрелил в него из обреза. В результате хозяин дома погиб на месте, а также получил ранение еще один человек, находившийся в доме во время инцидента. Второй фигурант — брат, участвовавший в избиении ранее, помог предполагаемому убийце избавиться от орудий преступления.

В настоящее время молодых людей обвиняют по покушению в хищении наркотических средств, причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве и по другим статьям. Уголовное дело направлено в суд.