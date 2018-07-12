Вместо купленных в сети сигарет, чепчанка получила на почте 8 пачек соли 

11 июля в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» обратилась 26-летняя жительница города Кирово-Чепецка.
Девушка по объявлению в социальной сети заказала у неизвестного продавца сигареты по оптовой цене на 20 тысяч рублей. Деньги чепчанка перевела, а когда пошла на почту получать посылку и вскрыла ее, то вместо сигарет обнаружила 8 пачек соли.
«В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются причастные к преступлению», — сообщили в УМВД по Кировской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Фото — medium.com