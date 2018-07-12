В США безрукого бродягу обвиняют в ранении туриста ножницами

Полиция американского города Майами (штат Флорида) арестовала 46-летнего безрукого мужчину, который подозревается в нападении на туриста. Пострадавший заявил, что инвалид ранил его ножницами, сообщает

Задержанный — местный житель по имени Джонатан Креншоу. Он хорошо известен в Майами. Несмотря на отсутствие конечностей, мужчина является уличным художником. Свои картины он рисует, удерживая кисти пальцами ног.

По данным полиции, нападение на туриста было совершено во вторник, 10 июля, вскоре после полуночи. Креншон дважды ударил 22-летнего Цезаря Коронадо ножницами, после чего покинул место происшествия.

Раненый был доставлен в местную больницу. Он получил ранение руки. Пострадавший и его подруга, которая также присутствовала на месте ЧП, сообщили полиции, что нападение совершил мужчина, у которого нет рук. После этого Креншоу задержали.

По версии Коронаро и его подруги, бездомный напал на них внезапно после того, как они спросили у него дорогу. Самим им было трудно сориентироваться в Майами, так как туристы приехали из Чикаго

В свою очередь Креншоу изложил полиции другую версию случившегося. Он утверждает, что туристы первыми напали на него, а он лишь защищался.

При этом безрукий хорошо известен стражам порядка. Ранее он неоднократно привлекался за различные правонарушения, включая пьянство, вандализм, грабеж и даже участие в перестрелках, передает

Miami Herald