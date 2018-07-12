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Саратов и Энгельс — лидеры по количеству зарегистрированных преступлений
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Саратов и Энгельс — лидеры по количеству зарегистрированных преступлений 

САРАТОВ24 12 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В области выросло количество преступлений, в 2017 их было зарегистрировано 15222, то в этом году их уже 15459. Увеличилось число тяжких и особо тяжких, 2359 в 2017 и 2539 в 2018 году. Таковы статистические данные за полгода. Сегодня их опубликовала областная прокуратура.
Саратов и Энгельс — лидеры по количеству совершенных преступлений. На региональный центр приходится 6443 злодеяния, это почти половина от общего количества зарегистрированных. Нераскрыты на сегодня 3590 преступлений. В Энгельсе зафиксировано 1904 преступлений. Меньше всего закон нарушали в Екатериновском (55 преступлений) и Турковском (52) районах.
Самым распространенным преступлением в нашем регионе является кража. На них приходится треть от общего количества зарегистрированных злодеяний. 13,4% преступлений — это мошенничество, 8,7% — незаконный оборот наркотиков.
Самыми криминальными районами Саратова прокуроры назвали Кировский и Ленинский.
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