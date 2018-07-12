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Зарубившему посетителя кафе тоболяку грозит пожизненное
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Зарубившему посетителя кафе тоболяку грозит пожизненное 

Уралинформбюро 12 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В Тюменский облсуд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Тобольска — молодых людей 19, 27 и 29 лет. 27-летний подсудимый обвиняется в похищении человека и его убийстве. Его сообщникам вменяют похищение и укрывательство особо тяжкого преступления. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе тюменской прокуратуры.
По данным следствия, подсудимые ранее друг друга не знали. Они познакомились 29 января в одном из баров, где вместе выпивали. После того, как заведение закрылось, троица отправилась в кафе «Джентльмен». Там 19-летний подсудимый повздорил с 24-летним посетителем. Конфликт продолжился на улице.
Злоумышленники избили потерпевшего до потери сознания, затолкали его в багажник Toyota Avensis и вывезли за город, чтобы напугать. Но один из троицы взял топор и зарубил пленника. После содеянного троица скрылась.
Наутро младший обвиняемый пришел в полицию, рассказал о произошедшем и показал, где спрятан труп. В настоящее время молодой человек находится под домашним арестом, его сообщники — в СИЗО.
Обвиняемому в убийстве подсудимому грозит пожизненное заключение. Двое других могут сесть на сроки от 5 до 12 лет.
Ранее по теме: Зарубивших посетителя кафе тоболяков ждет суд Трое тоболяков похитили посетителя кафе и зарубили его топором
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