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Башкирская предпринимательница не довезла до Удмуртии опасные химотходы
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Башкирская предпринимательница не довезла до Удмуртии опасные химотходы 

ИА «Сусанин» 12 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Уфа. Башкортостан. Директора башкирской фирмы осудили за то, что она не довезла опасные химические отходы до Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
В суде установлено, что в 2008 году руководитель ООО «Уральские промышленные технологии» не исполнила муниципальный контракт, похитив из бюджета свыше 11 млн рублей. Согласно договору, ее фирма должна была довести химотходы в Удмуртию для уничтожения. Однако вместо этого они были брошены на неприспособленном участке в промзоне города Бирска.
Кроме того, в 2015-2016 годах женщина не выплатила четырем подчиненным более 2 млн рублей зарплаты. Когда двое из них обратились в суд, осужденная представила поддельные документы о сокращенном рабочем дне сотрудников и вину не признала.
Суд приговорил женщину к 7 годам колонии со штрафом 400 тыс. рублей.
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