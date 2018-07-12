Дело о мошенничестве с пособием матери-одиночки завели в Каменске

Уголовное дело по факту мошенничества с пособием матери-одиночки возбуждено в отношении жительницы Каменска-Шахтинского

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) завели в отношении женщины по итогам прокурорской проверки.

В ходе нее установлено, что подозреваемая, у ребенка которой в свидетельстве о рождении отсутствовали сведения об отце, в судебном порядке установила отцовство и взыскала алименты, но продолжала получать пособие матери-одиночки в повышенном размере.

Сообщается, что в настоящее время женщина добровольно возместила сумму полученных незаконно средств в бюджет Ростовской области.