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Дело о мошенничестве с пособием матери-одиночки завели в Каменске
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Дело о мошенничестве с пособием матери-одиночки завели в Каменске 

АиФ Ростов 12 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Уголовное дело по факту мошенничества с пособием матери-одиночки возбуждено в отношении жительницы Каменска-Шахтинского.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) завели в отношении женщины по итогам прокурорской проверки.
В ходе нее установлено, что подозреваемая, у ребенка которой в свидетельстве о рождении отсутствовали сведения об отце, в судебном порядке установила отцовство и взыскала алименты, но продолжала получать пособие матери-одиночки в повышенном размере.
Сообщается, что в настоящее время женщина добровольно возместила сумму полученных незаконно средств в бюджет Ростовской области.
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