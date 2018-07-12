Саратовец раскромсал ножом знакомую

Оскорбившей его женщине убийца нанес более полусотни ножевых ранений.

В настоящий момент 30-летний житель Аткарского района обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— Ночью 17 апреля 2018 года в частном доме поселка Лопуховка Аткарского района было найдено окровавленное тело 45-летней женщины, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» подробности жестокого убийства в региональном СУ СКР . — Накануне гибели жительница села распивала спиртное в своем доме с 30-летним знакомым. После изрядно выпитого между собутыльника вспыхнула ссора. Якобы хозяйка жилища нелестно отозвалась о родных своего визави.

Рассвирепевший мужчина выхватил нож и нанес им более 50 ударов ножом в область груди, шеи и головы. Буквально раскромсанная холодным оружием сельчанка скончалась на месте происшествия.

Теперь убийцу, взятого под стражу ждет суд, который и определит меру его ответственности.