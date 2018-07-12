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Бывшего чиновника мэрии отдали под суд за попытку обмануть УК на 5 миллионов
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Бывшего чиновника мэрии отдали под суд за попытку обмануть УК на 5 миллионов 

ngs.ru 12 часов назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске пойдёт под суд бывший заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Сергей Елисеев.
Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщил корреспонденту НГС прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Андрей Вильгельм.
По его данным, с августа по ноябрь 2017 года чиновник пытался обмануть одну из управляющих компаний Октябрьского района. Следователи выяснили, что Сергей Елисеев попросил у представителя УК 5 миллионов рублей. В обмен на эти деньги он обещал лоббировать интересы управляющей компании, в том числе помочь ей получить субсидии из городского бюджета на ремонт ветхого жилья.
Как пояснил Андрей Вильгельм, на самом деле у чиновника не было полномочий, чтобы единолично принимать такие решения, и исполнить свои обещания он не мог. «Сознательно вводил в заблуждение представителя этой организации только ради того, чтобы получить необоснованное материальное вознаграждение», — резюмировал прокурор.
Он уточнил, что в ноябре Сергей Елисеев даже получил от управляющей компании часть запрошенной суммы — 150 тысяч рублей.
По словам Андрея Вильгельма, свою вину бывший чиновник признал и ходатайствует о том, чтобы суд рассмотрел его дело в особом порядке. Сейчас Елисеев под домашним арестом — в июне его выпустили из СИЗО, где он пробыл несколько месяцев — с января.
Ранее в следственном управлении СК России по Новосибирской области рассказывали, что свои дорогостоящие услуги Елисеев предлагал представителю ООО «УК ЖК Октябрьского района» во время встречи в ресторане. Но в управляющей компании отрицали свою причастность к этой истории.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Как сообщил Андрей Вильгельм, прокуратура области уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в Октябрьский районный суд.
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