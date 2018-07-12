Калининградца, сообщившего о минировании ТЦ «Плаза», отправили в колонию

Сообщение о готовящемся взрыве поступило в экстренные службы вечером 29 марта. Неизвестный сообщил, что в ТЦ в центре города заложена бомба. К счастью, информация не подтвердилась. «Шутника» вскоре нашли — им оказался житель Озерского района, который в тот вечер был нетрезв. Против него возбудили уголовное дело.

На суде он признал свою вину и раскаялся. Ближайшие полтора года он проведет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.