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Калининградца, сообщившего о минировании ТЦ «Плаза», отправили в колонию
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Калининградца, сообщившего о минировании ТЦ «Плаза», отправили в колонию 

АиФ 12 часов назад
Фото: АиФ
Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Сообщение о готовящемся взрыве поступило в экстренные службы вечером 29 марта. Неизвестный сообщил, что в ТЦ в центре города заложена бомба. К счастью, информация не подтвердилась. «Шутника» вскоре нашли — им оказался житель Озерского района, который в тот вечер был нетрезв. Против него возбудили уголовное дело.
На суде он признал свою вину и раскаялся. Ближайшие полтора года он проведет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
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