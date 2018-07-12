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Житель Копейска получил срок за приобретение немаркированных сигарет
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Житель Копейска получил срок за приобретение немаркированных сигарет 

АиФ 12 часов назад
Фото: АиФ
К одному года 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 50 тысяч рублей приговорил Копейский городской суд 40-летнего местного жителя за незаконный оборот немаркированных табачных изделий в крупном размере, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
В декабре 2017 года автомобиль копейчанина был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе досмотра в машине найдено шесть с половиной тысяч пачек немаркированных контрафактных сигарет. Мужчина пояснил, что нелегальную табачную продукцию приобрел у неизвестного лица для последующей перепродажи. Сигареты изъяты, возбуждено уголовное дело. Суд признан подозреваемого виновным в совершении преступления по части пятой статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками, в крупном размере).
Пока приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
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