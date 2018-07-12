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Подростку грозит тюрьма за избиение камчатского полицейского
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Подростку грозит тюрьма за избиение камчатского полицейского 

Дни.ру 12 часов назад
Молодой житель Усть-Камчатска пойдет под суд за избиение полицейского, передает телеканал «360». Как установило следствие, в апреле 2018 года 16-летний подросток находился пьяным в общественном месте. Сотрудник правоохранительных органов обратил на него внимание, однако юноша не подчинился требованиям полицейского и начал избивать полицейского.
Как впоследствии выяснилось, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности ранее, но был освобожден. Теперь на подростка завели два уголовных дела — за избиение и оскорбление полицейского. Подсудимому грозит пять лет тюрьмы.
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