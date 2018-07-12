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Ставропольчанка притворилась инвалидом и получила почти миллион рублей
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Ставропольчанка притворилась инвалидом и получила почти миллион рублей 

АиФ Ставрополье 12 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жительница Благодарненского района получила чуть меньше миллиона рублей, притворившись инвалидом, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.
По версии следователей, в 2010 году женщина сговорилась с сотрудницей медучреждения, чтобы та помогла оформить ей пожизненную инвалидность 2 группы. Ранее женщине присвоили 3 группу инвалидности до ноября 2011 года.
Сотрудница медицинского учреждения подготовила фальшивый акт с заведомо ложными сведениями и направила его вместе с другими документами для получения пособий по инвалидности в управление пенсионного фонда. Сотрудники пенсионного фонда подвоха не ожидали и оформили перерасчёт. Таким образом, с 2010 по 2018 год женщина получила социальные выплаты на сумму 947 163 рубля.
Прокуратура направила собранные материалы в следственный комитет, и там возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.
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