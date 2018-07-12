Ставропольчанка притворилась инвалидом и получила почти миллион рублей

Жительница Благодарненского района получила чуть меньше миллиона рублей, притворившись инвалидом, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевой прокуратуры

По версии следователей, в 2010 году женщина сговорилась с сотрудницей медучреждения, чтобы та помогла оформить ей пожизненную инвалидность 2 группы. Ранее женщине присвоили 3 группу инвалидности до ноября 2011 года.

Сотрудница медицинского учреждения подготовила фальшивый акт с заведомо ложными сведениями и направила его вместе с другими документами для получения пособий по инвалидности в управление пенсионного фонда . Сотрудники пенсионного фонда подвоха не ожидали и оформили перерасчёт. Таким образом, с 2010 по 2018 год женщина получила социальные выплаты на сумму 947 163 рубля.