В Башкирии осудили «онкобольную», выманившую в соцсетях 460 тысяч рублей

Суд вынес приговор 32-летней жительницу Мечетлинского района за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В 2015 году женщина через соцсети познакомилась с земляком и представилась вымышленным именем. После нескольких месяцев переписки она солгала мужчине, что у неё диагностировали рак, и её нужны большие деньги на лечение.

Интернет-приятель согласился помочь и за полтора года перечислил обманщице около 460 тысяч рублей. На протяжении этого времени женщина отказывала ему в личных встречах, а затем и вовсе исчезла. Мужчина обратился в полицию.

Приговором суда мошеннице назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также она обязана возместить материальный ущерб.