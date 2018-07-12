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В Башкирии осудили «онкобольную», выманившую в соцсетях 460 тысяч рублей
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В Башкирии осудили «онкобольную», выманившую в соцсетях 460 тысяч рублей 

АиФ-Уфа 12 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
Суд вынес приговор 32-летней жительницу Мечетлинского района за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В 2015 году женщина через соцсети познакомилась с земляком и представилась вымышленным именем. После нескольких месяцев переписки она солгала мужчине, что у неё диагностировали рак, и её нужны большие деньги на лечение.
Интернет-приятель согласился помочь и за полтора года перечислил обманщице около 460 тысяч рублей. На протяжении этого времени женщина отказывала ему в личных встречах, а затем и вовсе исчезла. Мужчина обратился в полицию.
Приговором суда мошеннице назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также она обязана возместить материальный ущерб.
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