В Кирове с осужденного взыскали 500 тысяч рублей, полученных от незаконной организации азартных игр

Приговором мирового судьи Первомайского района города Кирова мужчина был признан виновным и осуждён по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Состоявшимся судебным решением установлено, что в период с июля по декабрь 2017 года осужденный арендовал помещение, расположенное по ул. Заводской города Кирова, где фактически организовал и осуществлял незаконную деятельность по проведению азартных игр вне игорных зон.

В частности, осуждённый разместил в арендованном помещении оборудование для игры в покер, нанял персонал клуба, распределив между ними обязанности, установил и контролировал режим рабочего времени и работу указанных работников игрового клуба, подыскал клиентов. Вместе с тем, деятельность игорного заведения была пресечена сотрудниками правоохранительных органов через непродолжительное время.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности осуждённый извлек доход на общую сумму не менее 593 тыс. рублей.

«После вступления приговора в законную силу прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать с осуждённого в доход Российской Федерации вышеуказанные денежные средства, полученные при совершении преступления», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Рассмотрев исковое заявление, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Решение суда не вступило в законную силу.

Фото — look.com.ua