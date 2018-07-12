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Жительница Белой Холуницы в ходе ссоры зарезала своего знакомого и закопала тело на берегу реки: суд вынес приговор
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Жительница Белой Холуницы в ходе ссоры зарезала своего знакомого и закопала тело на берегу реки: суд вынес приговор 

Vyatka-grad.ru 12 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Слободской районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 28 — летней жительницы Белохолуницкого района.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В судебном заседании установлено, что в середине лета 2016 года осуждённая и потерпевший распивали спиртное в компании своих знакомых в квартире, расположенной в городе Белая Холуница.
«В процессе употребления спиртного между присутствующими произошел конфликт. Поводом к этому послужил факт сокрытия потерпевшим данных об условиях отбывания им наказания в исправительной колонии. Испытывая по этому поводу неприязнь к последнему, ранее судимая осуждённая не менее 2 раз ударила потерпевшего ножом в грудь, причинив смертельные телесные повреждения. В последующем, желая скрыть следы совершенного убийства, приятели вывезли труп потерпевшего и закопал его на берегу реки», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённой, признал её виновной и, с учетом наличия предыдущей судимости, назначил окончательное наказание в виде 9 лет 7 месяцев 27 дней лишения свободы.
Отбывать наказание осуждённая будет в колонии общего режима.
Не согласившись с осуждением и назначенным наказанием, осуждённая обжаловала приговор в суд апелляционной инстанции. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба осуждённой отклонена, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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