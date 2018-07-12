Жительница Белой Холуницы в ходе ссоры зарезала своего знакомого и закопала тело на берегу реки: суд вынес приговор

Слободской районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 28 — летней жительницы Белохолуницкого района.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В судебном заседании установлено, что в середине лета 2016 года осуждённая и потерпевший распивали спиртное в компании своих знакомых в квартире, расположенной в городе Белая Холуница.

«В процессе употребления спиртного между присутствующими произошел конфликт. Поводом к этому послужил факт сокрытия потерпевшим данных об условиях отбывания им наказания в исправительной колонии . Испытывая по этому поводу неприязнь к последнему, ранее судимая осуждённая не менее 2 раз ударила потерпевшего ножом в грудь, причинив смертельные телесные повреждения. В последующем, желая скрыть следы совершенного убийства, приятели вывезли труп потерпевшего и закопал его на берегу реки», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённой, признал её виновной и, с учетом наличия предыдущей судимости, назначил окончательное наказание в виде 9 лет 7 месяцев 27 дней лишения свободы.

Отбывать наказание осуждённая будет в колонии общего режима.

Не согласившись с осуждением и назначенным наказанием, осуждённая обжаловала приговор в суд апелляционной инстанции. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба осуждённой отклонена, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.