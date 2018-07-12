В Башкирии на съемной квартире произошло убийство 

25-летняя жительница Нефтекамска подозревается в убийстве 31-летнего сожителя в съемной квартире. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник. По его данным, девушка ударила ножом мужчину во время ссоры, возникшей из-за ревности.
— В паре никто не работал. Ножевое ранение нанесено в область сердца, — уточнил собеседник.
Сама обвиняемая признала свою вину. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook