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В Башкирии на съемной квартире произошло убийство
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В Башкирии на съемной квартире произошло убийство 

ГОРОБЗОР.РУ 11 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
25-летняя жительница Нефтекамска подозревается в убийстве 31-летнего сожителя в съемной квартире. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник. По его данным, девушка ударила ножом мужчину во время ссоры, возникшей из-за ревности.
— В паре никто не работал. Ножевое ранение нанесено в область сердца, — уточнил собеседник.
Сама обвиняемая признала свою вину. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
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