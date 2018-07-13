Безрукий уличный художник напал в США на туриста с ножницами

Американский безрукий художник, зарабатывающий написанием картин при помощи ног, обвиняется в нападении на туриста с ножницами. В результате инцидента потерпевший получил проникающую рану руки.

По словам путешественника из Чикаго, художник внезапно накинулся на него после обращенного к нему вопроса, а затем скрылся с места происшествия. Фигурант, после задержания, выдвинул свою версию случившегося, утверждая, что его ударили по лицу, и он защищался, сообщает газета Independent

Задержанный был арестован и доставлен в местное отделение полиции, ему предъявлено обвинение в нападении при смягчающих обстоятельствах. Отмечается, что это не единственный привод данного гражданина.