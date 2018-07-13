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Безрукий уличный художник напал в США на туриста с ножницами
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Безрукий уличный художник напал в США на туриста с ножницами 

Национальный Туристический Союз 5 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Американский безрукий художник, зарабатывающий написанием картин при помощи ног, обвиняется в нападении на туриста с ножницами. В результате инцидента потерпевший получил проникающую рану руки.
По словам путешественника из Чикаго, художник внезапно накинулся на него после обращенного к нему вопроса, а затем скрылся с места происшествия. Фигурант, после задержания, выдвинул свою версию случившегося, утверждая, что его ударили по лицу, и он защищался, сообщает газета Independent.
Задержанный был арестован и доставлен в местное отделение полиции, ему предъявлено обвинение в нападении при смягчающих обстоятельствах. Отмечается, что это не единственный привод данного гражданина.
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