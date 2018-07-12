Ещё
Челябинка с расстройством психики избила полицейского и следователя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинка с расстройством психики избила полицейского и следователя 

Уралинформбюро 13 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В Центральный райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и угрозе убийством. Следователи ходатайствуют о направлении женщины на принудительное лечение в психбольницу. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.
По данным следствия, в июне 2016 года магазине на Комсомольском проспекте произошел конфликт между покупателями. На место прибыл сотрудник вневедомственной охраны. Челябинка нанесла ему несколько ударов по ноге и стала фигуранткой первого уголовного дела.
В ходе расследования выяснилось, что нападавшая страдает психическим расстройством. В марте 2018 года в помещении областной психоневрологической больницы, где женщина должна была пройти назначенную судебную экспертизу, она ударила следователя по лицу и руке, после чего угрожала ему убийством.
Уралинформбюро: последние новости
Главного каскадера России задержали в Москве с пистолетом Екатеринбургские коллекторы угрожают СПИДом многодетной семье В Челябинске задержали сбежавшего из красноярской колонии преступника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками176
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС148
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала18
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение