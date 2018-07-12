Челябинка с расстройством психики избила полицейского и следователя

В Центральный райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и угрозе убийством. Следователи ходатайствуют о направлении женщины на принудительное лечение в психбольницу. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2016 года магазине на Комсомольском проспекте произошел конфликт между покупателями. На место прибыл сотрудник вневедомственной охраны. Челябинка нанесла ему несколько ударов по ноге и стала фигуранткой первого уголовного дела.

В ходе расследования выяснилось, что нападавшая страдает психическим расстройством. В марте 2018 года в помещении областной психоневрологической больницы, где женщина должна была пройти назначенную судебную экспертизу, она ударила следователя по лицу и руке, после чего угрожала ему убийством.