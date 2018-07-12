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Действительно ли казино— «фортуны счастливый билет»?
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Действительно ли казино— «фортуны счастливый билет»? 

АиФ-Владивосток 13 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
В ходе проверки сотрудниками прокуратуры Фрузенского района г. Владивостока было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы согласно п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. А именно, совершение незаконных азартных игр вне игорной зоны с использованием интернет группой лиц по предварительному сговору.
«Фигурантка, совместно с группой лиц, под видом интернет-кафе организовывала незаконные игорные вечера. В ходе обыска, в помещении, где происходила игровая деятельность было обнаружено 30 системных компьютеров, которые были подключены к специальной программе, через которую происходила игорная деятельность», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Также было определено, что игорная деятельность проводилась довольно интересным способом. Посетители обменивали деньги на определённые бонусы, которые начислялись им в личные кабинеты, а при получении выигрыша эти же бонусы можно было поменять на реальные деньги у администрации зала.
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