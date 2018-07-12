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Московский арбитраж получил судебное поручение украинского суда в отношении «Газпрома»
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Московский арбитраж получил судебное поручение украинского суда в отношении «Газпрома» 

ТАСС 11 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский арбитражный суд 10 июля получил судебное поручение Киевского апелляционного хозяйственного суда в отношении "Газпрома", свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
Содержание этого поручения не раскрывается.
В судах Украины рассматривалось только одно крупное дело в отношении «Газпрома»: компанию обвиняли в нарушении антимонопольного законодательства страны.
В частности, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил оштрафовать «Газпром» на 85,9 млрд гривен (около $3,26 млрд) якобы из-за нарушения законодательства о защите конкуренции. Впоследствии комитет насчитал 100% пени на этот штраф. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании штрафа и пени с «Газпрома» в сумме 172 млрд гривен (около $6,53 млрд). Апелляционные жалобы «Газпрома» не были удовлетворены в украинских судах высших инстанций.
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