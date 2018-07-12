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Собрание кредиторов ждет решения о банкротстве Роберта Мусина
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Собрание кредиторов ждет решения о банкротстве Роберта Мусина 

Казанский репортер 13 часов назад
Фото: Казанский репортер
17 июля Арбитражный суд Республики Татарстан вынесет решение о признании экс-председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина банкротом. Напомним, Мусин — фигурант уголовных дел о мошенничестве. По версии следствия, ущерб от его действий составил более 25 миллиардов рублей. До 11 июля Мусин мог реструктуризировать свою задолженность. Когда этого не случилось, собрание кредиторов решило обратиться в суд, чтобы признать должника банкротом, сообщило ИА REGNUM. Ранее сообщалось, что сумма долга Мусина выросла в 100 раз.
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