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Подозреваемый в убийстве преподавателя ОГУ купил авто на деньги матери
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Подозреваемый в убийстве преподавателя ОГУ купил авто на деньги матери 

ProOren 13 часов назад
Фото: ProOren
Защита оренбуржца, обвиняемого в убийстве преподавателя ОГУ, объяснило появление у молодого человека нового автомобиля.
Дело приняло новый оборот, когда в ходе прошедшего накануне судебного заседания сторона защиты предъявила банковскую выписку со счета матери обвиняемого, пишет «Эхо Москвы в Оренбурге». В суде мать рассказала, что это она переводила деньги сыну частями на счета его друзей. Свою карту он якобы забыл дома. Женщина утверждает, что машину парень купил именно на них.
Согласно предыдущей версии, сразу после совершения преступления подозреваемый похитил у убитой денежные средства и скрылся. Предполагалось, что часть из них он потратил на покупку автомобиля.
Напомним, что преступление произошло весной 2017 года. В день убийства молодой человек пришел к женщине, чтобы помочь ей выбрать автомобиль. По версии следствия, обвиняемый задушил женщину и поджег ее квартиру, заметая следы. Предполагалось, что с собой парень прихватил оргтехнику и деньги, отложенные на машину.
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