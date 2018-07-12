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Глава компании в Уфе получила семь лет тюрьмы за махинации с уничтожением опасных отходов
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Глава компании в Уфе получила семь лет тюрьмы за махинации с уничтожением опасных отходов 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ufa1.ru
УФА, 12 июля. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил к 7 годам лишения свободы 49-летнюю директора компании «Уральские промышленные технологии» за нарушения при захоронении опасных отходов, мошенничество, невыплату зарплаты рабочим и фальсификацию доказательств по гражданским делам. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ в Башкирии
"Суд назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, вынесенным приговором удовлетворены гражданские иски работников о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 800 тысяч рублей", — говорится в сообщении. Директор обвинялась по четырем статьям Уголовного кодекса РФ.
По данным следствия, в 2008 году власти Уфы и «Уральские промышленные технологии» заключили контракт на работы по передаче специализированной организации на уничтожение опасных отходов, которые образовались при ликвидации последствий пожара на предприятии «Технохим». Отходы по указанию директора компании были помещены на территорию бывшего завода в непредназначенные для хранения помещения. При этом был составлен фиктивный акт об их передаче на захоронение в Удмуртию. После предъявления акта власти Уфы оплатило услуги на более чем 11 млн рублей.
В результате действий директора, считают следователи, появилась угроза «причинения существенного вреда окружающей среде и человеку, работники предприятия обратились в правоохранительные органы за защитой трудовых прав».
С января 2015 по июнь 2016 года четырем работникам предприятия не выплачивалась заработная плата на сумму свыше 2 млн рублей, хотя на тот момент у предприятия имелись денежные средства для погашения задолженности в размере около 12 млн рублей. Двое работников обратились в суд о взыскании платы, но директор изготовила подложный табель учета рабочего времени, где умышленно снизила количество трудочасов, а также издала фиктивный приказ о сокращенном рабочем дне и подделала справку об отсутствии денег для выплаты заработной платы на счетах предприятия, после чего указанные документы представила в суд.
Объем уголовного дела составил 17 томов, по делу допрошено более 40 свидетелей, добавили в пресс-службе.
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