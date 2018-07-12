В Верхнекамском районе осужденный дал взятку сотруднику, чтобы он пронес в колонию запрещенные предметы

Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере).

По версии следствия, мужчина через посредников перевел денежные средства в размере 265 тыс. рублей, а должностное лицо по договорённости с гражданином должно было потратить на приобретение запрещённых предметов 10 тыс. рублей из этой суммы.

“Находясь при исполнении должностных обязанностей, действуя по ранее достигнутой с осужденным договорённости, сотрудник пронёс на территорию жилой зоны ИК-27 запрещённые предметы, которые лично передал осужденному, после чего последний был задержан сотрудниками правоохранительных органов с изъятием у него запрещённых предметов”, — сообщили в прокуратуре Верхнекамского района.

Фото — a-u-z.ru